Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время

Теги цска москваадольфо гайчуэска

Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

"Уэска" намерена избавиться от аргентинского нападающего Адольфо Гайча, который арендован у московского ЦСКА, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб собирается досрочно разорвать соглашение аренды, которая рассчитана еще на полгода. Таким образом, форвард может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Уэску" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Не пропустите: ЦСКА объяснил отказ отпускать Медину в сборную Парагвая. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"

"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов