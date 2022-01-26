Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

"Уэска" намерена избавиться от аргентинского нападающего Адольфо Гайча, который арендован у московского ЦСКА, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб собирается досрочно разорвать соглашение аренды, которая рассчитана еще на полгода. Таким образом, форвард может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Уэску" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

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