Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу

"Болонья" в зимнее трансферное окно планирует усилиться форвардом.

Среди многих вариантов рассматривается и нападающий ЦСКА Адольфо Гайч. Москвичи готовы продать аргентинца примерно за 10 миллионов евро.

Однако, главными кандидатами на усиление "Болоньи" на данный момент являются Сам Ламмерс из "Аталанты" и Пьетро Пеллегри из "Монако".