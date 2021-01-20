Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу

Теги адольфо гайчболоньяцска москватрансферы

Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу"Болонья" в зимнее трансферное окно планирует усилиться форвардом. 

Среди многих вариантов рассматривается и нападающий  ЦСКА Адольфо Гайч. Москвичи готовы продать аргентинца примерно за 10 миллионов евро.

Однако, главными кандидатами на усиление "Болоньи" на данный момент являются Сам Ламмерс из "Аталанты" и Пьетро Пеллегри из "Монако".

Ранее сообщалось об интересе к Гайчу со стороны "Дженоа".

В сезоне 2020/2021 21-летний футболист выходил на поле в футболке ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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