Гайч попрощался с "Сан Лоренцо" в преддверии перехода в ЦСКА

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Гайч попрощался с "Сан Лоренцо" в преддверии перехода в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч поблагодарил "Сан Лоренцо", за который он выступал с 2014 года.

Напомним, что в ближайшее время 21-летний форвард станет игроком московского ЦСКА.

"Мне очень понравилось время, проведённое здесь. Думаю, я хорошо проявил себя в "Сан Лоренцо". Надеюсь, что в будущем двери этого клуба останутся для меня открытыми. Я благодарен людям, работающим в команде. Они очень помогли мне, и они очень хорошо справляются со своими обязанностями", - приводит слова футболиста Fox Sports.

Напомним, что за Гайча армейцы заплатят 8,5 миллионов евро, а также 20 процентов от суммы последующей перепродажи. Сам аргентинец заключит с ЦСКА контракт до лета 2025 года.

Не пропустите: Стала известна зарплата Гайча в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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