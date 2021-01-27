Гайч прилетел в Италию, чтобы завершить переход в "Беневенто"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, в ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование в "Беневенто". Если все будет в порядке, Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды до лета 2022 года. По окончании срока арендного соглашения "Беневенто" будет иметь право выкупить трансфер игрока за 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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