Гайч прокомментировал свою адаптацию в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, удалось ли ему адаптироваться в новом клубе.

"Я очень хочу забивать чаще. Первый период в России был адаптационным, он уже почти закончился. Отдавал себе отчёт, что поначалу будет очень сложно. Сейчас я всё лучше себя чувствую физически, понимаю ребят на поле. Много работаю над тем, чтобы больше и качественнее играть, реализовывать свои моменты. Что было самым тяжёлым на этом первом этапе? Коммуникация.

Чтобы общаться с русскими ребятами, английского не всегда хватает, то же самое на поле, где нужно оперативно подсказывать друг другу, уметь объясниться за доли секунды. Я постарался как можно быстрее выучить главные русские слова, которые используются во время матча. Этот минимальный набор у меня уже в голове, теперь я его расширяю. Но на самом деле футболисты друг друга понимают не только по подсказу. По направлению движения, по тому, как ты закладываешь корпус, тоже многое можно прочитать. Мы же ещё и постоянно тренируемся вместе, знаем любимые фишки друг друга, изучили язык тела. Это помогает в игре", - отметил аргентинец.

ЦСКА купил Гайча в августе за 8,5 миллионов евро. В составе армейцев форвард сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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