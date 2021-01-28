Гайч прошел медосмотр для перехода "Беневенто"
Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медицинское обследование в "Беневенто", сообщает Sports Center.
Ожидается, что завтра, 29 января, форвард перейдет в итальянский клуб на правах аренды. "Беневенто" заплатит 300 тысяч евро за шестимесячную аренду игрока. Если Гайч примет участие в 50 процентах матчей, то его арендное соглашение будет продлено на год. По истечении этого срока "Беневенто" сможет выкупить трансфер аргентинца за 12 миллионов евро.
¡Un Tanque en Italia! Adolfo Gaich pasó hoy en Roma la revisión médica y estará desde mañana en Benevento, para sumarse a su nuevo club. Se unirá a los entrenamientos en los próximos días y podría debutar el 7 de febrero, contra la Sampdoria. pic.twitter.com/RHIKyiMJBg— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2021
В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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