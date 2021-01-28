Гайч прошел медосмотр для перехода "Беневенто"

Теги цска москваадольфо гайчбеневентотрансферы

Гайч прошел медосмотр для перехода "Беневенто"

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медицинское обследование в "Беневенто", сообщает Sports Center.

Ожидается, что завтра, 29 января, форвард перейдет в итальянский клуб на правах аренды. "Беневенто" заплатит 300 тысяч евро за шестимесячную аренду игрока. Если Гайч примет участие в 50 процентах матчей, то его арендное соглашение будет продлено на год. По истечении этого срока "Беневенто" сможет выкупить трансфер аргентинца за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: ЦСКА обыграл с разгромным счетом "Мурсию" в контрольном матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов