Гайч высказался о переходе в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прокомментировал свой грядущий трансфер из "Сан Лоренцо" в ЦСКА.
"Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию - это хороший шаг, чтобы впоследствии оказаться в более сильном чемпионате. Мы подписали предварительный контракт и сейчас согласовываются последние детали сделки", - сказал 21-летний футболист в интервью Radio La Red.
Напомним, что за форварда армейцы заплатят 8,5 миллионов евро, а также 20 процентов от суммы последующей перепродажи.
Сам Гайч заключит с ЦСКА контракт до лета 2025 года.
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