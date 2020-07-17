Гайч высказался о переходе в ЦСКА

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Гайч высказался о переходе в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прокомментировал свой грядущий трансфер из "Сан Лоренцо" в ЦСКА.

"Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию - это хороший шаг, чтобы впоследствии оказаться в более сильном чемпионате. Мы подписали предварительный контракт и сейчас согласовываются последние детали сделки", - сказал 21-летний футболист в интервью Radio La Red.

Напомним, что за форварда армейцы заплатят 8,5 миллионов евро, а также 20 процентов от суммы последующей перепродажи.

Сам Гайч заключит с ЦСКА контракт до лета 2025 года.

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