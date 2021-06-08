Гайч высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Гайча
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свое будущее.
"Мои выступления в Италии начались очень хорошо, я забил очень важный гол, позже забил и за олимпийскую сборную. Полгода аренды завершились, есть возможность продлить ее еще на год, сейчас этот вопрос решается.
Моя цель - остаться в Европе, это мой приоритет. В этом году не все получилось так, как я хотел, и я намерен это исправить. В Италии в эти полгода было легче, хотя цель команды не была достигнута. Мне лично было более комфортно", - приводит слова Гайча TyC Sports.
Гайч провел в составе "Беневенто" 15 матчей и забил два гола.
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