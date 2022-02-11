Гайч высказался о своем переходе в ЦСКА

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Гайч высказался о своем переходе в ЦСКА

Фото: инстаграм Гайча\Автор неизвестен

Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч, ныне выступающий в "Уэске" на правах аренды, поделился мнением о своем трансфере в московский клуб в 2020 году.

"Это был очень резкий переезд из Аргентины в Россию. Я приехал, хотя не тренировался толком до этого на протяжении пяти месяцев. Я только вышел из самолета и через два-три дня меня уже выпустили на поле. Я еще чувствовал боль, поэтому не мог так активно приносить пользу команде.

Что касается возвращения, которое так и не состоялось, то "Индепендьенте" первым проявил интерес и сделал предложение, но руководство "Уэски" хотело, чтобы я завершил сезон в их команде. Я хотел вернуться в Аргентину, но уехать оказалось непросто", – сказал аргентинец.

В нынешнем сезоне Сегунды Гайч сыграл в 17 матчах, забив в них один гол.

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