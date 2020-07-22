Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА

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Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА

Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч рассказал, что думает о скором переходе в ЦСКА.

"Знаю, что тренер ЦСКА давно следит за мной, это приятно. Когда мы говорили, он много знал о моей игре. В "Сан-Лоренсо" я хотел получить больше игрового времени. В первой команде я не играл. Мне никогда ничего не объясняли. Но я всегда полностью отдавался на тренировках, чтобы прогрессировать", - цитирует футболиста Ole.

Напомним, что за Гайча армейцы заплатят 8,5 миллионов евро, а также 20 процентов от суммы последующей перепродажи. Сам аргентинец заключит с ЦСКА контракт до лета 2025 года.

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