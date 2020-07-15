Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч высказался о возможном трансфере в ЦСКА.

Напомним, клубы на данный момент ведут переговоры о переходе футболиста.

"Конечно, в России другой климат и другой язык, и я смотрю на все это с позитивной стороны. На меня обратил внимание один из сильных клуб, который участвует в еврокубках. У меня огромная мотивация сделать шаг в Европу, чтобы потом покапать в одну из самых сильных лиг.

Переход в чемпионат России помог бы мне выделиться среди соотечественников и увеличить мои шансы на попадание в сборную Аргентины", - цитирует Гайча El Diario De La Region.

Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к 21-летнему игроку.

Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо". За команду он сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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