Гайс стал игроком "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Шальке" Йоханнеса Гайса.

Испанский клуб арендовал 24-летнего футболиста за два миллиона евро с правом последующего выкупа за 7 миллионов.

Гайс выступал за "Шальке" с 2015 года, сыграл 61 матч и забил 5 голов.

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