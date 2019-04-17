Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"

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Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сегодня дает показания в суде. 

"Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я - его нанёс Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью. Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвёл удушающее воздействие", - сказал Гайсин.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

А еще: Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха" | http://soccernews.ru

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