Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"
Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который является пострадавшим в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сегодня дает показания в суде.
"Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я - его нанёс Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью. Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвёл удушающее воздействие", - сказал Гайсин.
Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
А еще: Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Йович подписал с "Айнтрахтом" полноценный контракт
-
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
-
Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов
-
Мостовой: "Иногда находятся люди, который говорят, что Месси хуже Роналду, какой бред"
-
Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
-
Гайсин: "Кокорин ударил Пака по лицу, после этого Мамаев ударил меня"
-
"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион
-
Анри может возглавить клуб MLS "Нью-Йорк Ред Буллз"
-
Салах заявил о желании покинуть "Ливерпуль"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести игрока "Баварии" Зюле
-
2
Мать Роналду рассказала о том, как ее сын отреагировал на вылет туринского клуба из ЛЧ
-
Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"
-
Вандерсон: "Я очень рад, что мне посчастливилось общаться с Мамаевым"
-
Аспас подписал с "Сельтой" новый контракт
-
Суд отложил судебное заседание по бракоразводному процессу Аршавина с женой
-
"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Реала" Ковачича
-
Пак: "Услышал выкрики "гангнам стайл", всё это было неприятно. Я один, их пять"
-
"Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи" на 350 тысяч рублей
-
2
Пак: "Было неприятно, когда Кокорин целовался с девушкой, а после она положила голову в область его паха"
-
Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13