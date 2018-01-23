Гайтан близок к переходу в "Зенит"

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Гайтан близок к переходу в "Зенит"

Аргентинский полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может стать игроком "Зенита", сообщает журналист Луис Фрегосси в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы близки к достижению трансфера футболиста. Также им интересуется его бывший клуб "Бока Хуниорс".

В этом сезоне 29-летний Гайтан провел за "Атлетико" 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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