Гайтан и Карраско стали игроками "Далянь Ифан"

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Гайтан и Карраско стали игроками "Далянь Ифан"

Хавбеки "Атлетико" Николас Гайтан и Янник Феррейра Карраско перешли в китайский "Далянь Ифан".

Как сообщает твиттер клуба, за Гайтана и Карраско китайский клуб заплатил 18 и 30 миллионов евро соответственно.

Карраско сыграл в "Атлетико" 124 матча, отметился 23 голами и 17 ассистами. Гайтан провел 49 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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