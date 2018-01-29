Гайтан, которым интересуется "Зенит", пока не спешит покидать "Атлетико"
Трансфер вингера "Атлетико" Николаса Гайтана в "Зенит" может сорваться.
Как сообщает AS, футболист, на которого не рассчитывает тренер "матрасников" Диего Симеоне, намерен этой зимой сменить клуб. Однако он ждет пока поступит достойное предложение.
Отметим, что Гайтан уже отклонил предложения "Суонси" и мексиканского "Монтеррея".
Читайте также: Гайтан близок к переходу в "Зенит". | http://soccernews.ru
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