Гайтан, которым интересуется "Зенит", пока не спешит покидать "Атлетико"

Теги атлетико мадридниколас гайтанзенит санкт-петербург

Гайтан, которым интересуется "Зенит", пока не спешит покидать "Атлетико"

Трансфер вингера "Атлетико" Николаса Гайтана в "Зенит" может сорваться.

Как сообщает AS, футболист, на которого не рассчитывает тренер "матрасников" Диего Симеоне, намерен этой зимой сменить клуб. Однако он ждет пока поступит достойное предложение.

Отметим, что Гайтан уже отклонил предложения "Суонси" и мексиканского "Монтеррея".

Читайте также: Гайтан близок к переходу в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов