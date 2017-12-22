Гайтан покинет "Атлетико"
Агент полузащитника "Атлетико" Николаса Гайтана Хосе Ирибаррен рассказал о будущем своего клиента.
Напомним, что в этом сезоне Гайтан сыграл лишь в шести матчах Примеры.
"В Николасе заинтересованы английские клубы, и он, безусловно, покинет "Атлетико" в январе. У него много конкретных предложений.
Николас был важным игроком и в Аргентине, и в "Бенфике", и в сборной. Но он не может продолжать карьеру в "Атлетико" в таких условиях. У него дефицит игровой практики и нет доверия со стороны тренера. Он хочет играть. Попробуем с "Атлетико" что-нибудь придумать.
Надеемся, что нам удастся найти клуб, где Николас будет счастлив, регулярно выходя на поле. 15 минут за игру – это не для него", – сказал агент.
Читайте: "Атлетико" хочет избавиться от Гайтана и Вьетто | http://soccernews.ru
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|Реал Мадрид
|15
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|Севилья
|16
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|Вильярреал
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|Жирона
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
|15
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|Сельта Виго
|16
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|Атлетик Бильбао
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|15
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|Леванте
|16
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|Эспаньол
|16
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|Депортиво Ла-Корунья
|16
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|18
|Алавес
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