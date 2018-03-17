Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая

Хавбек китайского ”Далянь Ифан” Николас Гайтан потерял сознание во время игры национального первенства с ”Бэйцзин Гоань” (0:3).

На помощь товарищу по команде пришел Янник Феррейра-Карраско, который начал делать ему искусственное дыхание.

Аргентинский полузащитник был доставлен в больницу. Он находится под наблюдением врачей.



В трёх матчах с участием Гайтана и Феррейры-Карраско ”Далянь Ифан” потерпел три поражения с разницей голов 0:13.

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