Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая

Теги николас гайтандалянь ифан

Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата КитаяХавбек китайского ”Далянь Ифан” Николас Гайтан потерял сознание во время игры национального первенства с ”Бэйцзин Гоань” (0:3).

На помощь товарищу по команде пришел Янник Феррейра-Карраско, который начал делать ему искусственное дыхание. 

Аргентинский полузащитник был доставлен в больницу. Он находится под наблюдением врачей. 

В трёх матчах с участием Гайтана и Феррейры-Карраско ”Далянь Ифан” потерпел три поражения с разницей голов 0:13.

Читайте: Симеоне прокомментировал уход Карраско и Гайтана | http://soccernews.ru

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