Гайя хочет, чтобы Ла Лигу выиграл не топ-клуб
Фото: инстаграм Гайя/Автор неизвестен
Защитник сборной Испании и капитан "Валенсии" Хосе Луис Гайя рассказал, за кого будет болеть в чемпионской гонке Ла Лиги в этом сезоне.
"Надеюсь, "Реал Сосьедад" выиграет Ла Лигу, или "Севилья". Это будет означать, что футбол меняется, и команды более низкого уровня могу соревноваться с грандами. Это хорошо для футбола, и, как футбольный фанат, я бы очень хотел этого", - сказал испанец.
Отметим, что после 13 туров "Реал Сосьедад" располагается на первой строчке турнирной таблицы Примеры, имея в своем активе 27 очков. "Севилья" отстает от баскского клуба на одно очко, имея одну игру в запасе. "Валенсия", за которую выступает Гайя идет 10-й с 17 очками.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14