Гайя хочет, чтобы Ла Лигу выиграл не топ-клуб

Фото: инстаграм Гайя/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и капитан "Валенсии" Хосе Луис Гайя рассказал, за кого будет болеть в чемпионской гонке Ла Лиги в этом сезоне.

"Надеюсь, "Реал Сосьедад" выиграет Ла Лигу, или "Севилья". Это будет означать, что футбол меняется, и команды более низкого уровня могу соревноваться с грандами. Это хорошо для футбола, и, как футбольный фанат, я бы очень хотел этого", - сказал испанец.

Отметим, что после 13 туров "Реал Сосьедад" располагается на первой строчке турнирной таблицы Примеры, имея в своем активе 27 очков. "Севилья" отстает от баскского клуба на одно очко, имея одну игру в запасе. "Валенсия", за которую выступает Гайя идет 10-й с 17 очками.

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