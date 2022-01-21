Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"

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Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"

Фото: инстаграм Гайя\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и капитан "Валенсии" Хосе Луис Гайя продлит контракт с "летучими мышами", сообщил на пресс-конференции перед матчам против "Атлетико" в 22-м туре Ла Лиге главный тренер клуба Хосе Бордалас.

"Я уже говорил, что убеждён в том, что они (Гайя и Карлос Солер) очень заинтересованы в "Валенсии" и что в конечном итоге они продлятся. Я не сомневаюсь в этом. Я знаю их лично и профессионально, и я думаю, что они останутся в "Валенсии", - сказал испанский специалист.

В то же время инсайдер Маттео Моретто сообщает, что Гайя очень предан "Валенсии" и продление его контракт находится на "правильном пути". 

Также ранее сообщалось, что Хосе Луис сказал своим агентам, что хочет продлить контракт с клубом. 

В подписании игрока заинтересована "Барселона".

Напомним, что нынешнее соглашение испанца с "Валенсией" рассчитано до лета 2023 года.

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