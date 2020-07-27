Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
Мирча Луческу покинул "Динамо" Киев спустя 4 дня после назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
Румынский специалист 23 июля подписал с украинским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
"Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде", - сказал специалист.
Напомним, Луческу тренировал донецкий "Шахтер" с 2004 по 2016 год.
Не пропустите: "Милан" хочет купить защитника сборной Украины. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
-
Семин прокомментировал отставку Луческу из киевского "Динамо"
-
Даниил Уткин признан лучшим игроком "Краснодара" в июле
-
Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона
-
1
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
-
Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в июле
-
Салах трогательно попрощался с Ловреном
-
Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
Ловрен прокомментировал свой переход в "Зенит"
-
Нобель Арустамян: Лысцов вернется в "Локомотив"
-
Анчелотти считает, что "Милан" обязан продлить контракт с Ибрагимовичем
-
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"
-
"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро
-
Себастьян Хенесс стал главным тренером "Хоффенхайма"
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
-
Каваминга может стать игроком мюнхенской "Баварии"
-
Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры
-
ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым
-
Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ
-
Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13