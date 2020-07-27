Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения

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Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения

Мирча Луческу покинул "Динамо" Киев спустя 4 дня после назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Румынский специалист 23 июля подписал с украинским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. 

"Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде", - сказал специалист.

Напомним, Луческу тренировал донецкий "Шахтер" с 2004 по 2016 год.

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