"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным

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"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешёл в "Газиантеп", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 29-летним голкипером, который являлся свободным агентом, подписан сроком на два года.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год, сыграл 164 матча и пропустил 157 голов.

Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в греческом "Олимпиакосе".

Не пропустите: Итальянский клуб отказался от футболиста "Зенита". | http://soccernews.ru
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