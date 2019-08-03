"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешёл в "Газиантеп", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 29-летним голкипером, который являлся свободным агентом, подписан сроком на два года.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год, сыграл 164 матча и пропустил 157 голов.

Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в греческом "Олимпиакосе".

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