"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешёл в "Газиантеп", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 29-летним голкипером, который являлся свободным агентом, подписан сроком на два года.
Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год, сыграл 164 матча и пропустил 157 голов.
Вторую половину прошлого сезона футболист провёл в аренде в греческом "Олимпиакосе".
Не пропустите: Итальянский клуб отказался от футболиста "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным
-
Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
-
Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС
-
КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на три месяца
-
Главные новости дня: 2 августа
-
"Реал" может подписать португальского хавбека
-
Стали известны детали перехода Кина из "Ювентуса" в "Эвертон"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по игроку "Аякса"
-
AS показало самых дорогих футболистов мира
-
"Барселона" пыталась подписать защитника "Порту"
-
"Манчестер Юнайтед" снова вернулся к кандидатуре Эриксена
-
ЦСКА вступил в борьбу за нападающего "Интера"
-
"Ахмат" хочет арендовать хавбека "Спартака"
-
Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего футболиста команды в июле
-
"Реал" готов побороться за Неймара
-
"Манчестер Сити" договорился с Канселу
-
Появились новые детали контракта Ларссона со "Спартаком"
-
Итальянский клуб отказался от футболиста "Зенита"
-
"Марсель" и "Ювентус" поборются за защитника "Барселоны"
-
Кавани высказался о возможном уходе Неймара из ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0