Газидис: "Нельзя найти замену Венгеру"
Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис высказался по поводу скорого ухода Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров".
"Процесс поиска нового тренера начался. Но этот вопрос мы будем обсуждать внутри клуба. Нельзя найти замену Арсену Венгеру. Можно выбрать только новый путь. Пришло время двигаться дальше. Думаю, мы достаточно уверены в себе для этого" - сказал Газидис.
Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Он выиграл с командой 17 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25