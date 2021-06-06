Газидис высказался об отношениях "Милана" с Мино Райолой

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Газидис высказался об отношениях "Милана" с Мино РайолойФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис высказался об отношениях клуба с Мино Райолой.

Ранее сообщаелось, что миланский клуб собирается уходить от работы с клиентами агента Мино Райолы.

"Нет, это не является нашей целью. У нас нет проблем с Райолой, отношения между нами хорошие.

Некоторые решения принимают игроки, а не их агенты. А мы рассматриваем каждую ситуацию непредвзято", – сказал Газидис Corriere dello Sport.

Напомним, что ранее один из клиентов Райолы, голкипер Джанлуиджи Доннарумма, не смог договориться о новом контракте с "Миланом" из-за высоких финансовых запросов.

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