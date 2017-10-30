Газинский: "Играть только в Премьер-Лиге скучновато"

Теги краснодарюрий газинский

Газинский: "Играть только в Премьер-Лиге скучновато"Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о планах своей команды пробиться в еврокубки на следующий сезон.

"Краснодар" выбыл из кубковых турниров и играет только в чемпионате страны, не буду лукавить - скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трех фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает. Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности", - цитирует 28-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, вчера "Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов