Газинский: "Играть только в Премьер-Лиге скучновато"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о планах своей команды пробиться в еврокубки на следующий сезон.

"Краснодар" выбыл из кубковых турниров и играет только в чемпионате страны, не буду лукавить - скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трех фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает. Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности", - цитирует 28-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, вчера "Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru