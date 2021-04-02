Газинский - лучший игрок "Краснодара" в марте

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского признали лучшим футболистом команды по итогам марта.

В прошедшем месяце хавбек "быков" отличился 3 голами в 3 матчах.

В голосовании болельщиков Газинский получил поддержку на уровне 29,21 процента. Кстати, он впервые признан игроком месяца в "Краснодаре".

Второе место занял бразильский защитник Кайо Панталеао (25,96%), третье - французский полузащитник Реми Кабелла (16,47%).

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