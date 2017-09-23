Газинский: "Настроены сместить "Зенит" с первого места"

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Газинский: "Настроены сместить "Зенит" с первого места"Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о настрое команды на матч 11-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ "Зенитом", поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

Есть ли у "Краснодара" шансы сместить "Зенит" с первого места после этого матча? Будем всё для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно", - сказал он.

Игра пройдет завтра, 24 сентября. Начало в 19:00.

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