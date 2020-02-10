Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ
Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о своём отношении к увеличению числа команд в российской Премьер-лиге.
"Нам сложно судить, это больше вопрос к руководителям. Больше матчей - это, конечно, плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику", - сказал Газинский.
В середине января большинство клубов поддержали расширение РПЛ с 16 до 18 команд. Против выступили только "Зенит" и "Спартак".
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предлагал пригласить в российский чемпионат клубы из Казахстана, Беларуси и Армении.
Не пропустите: Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски". | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 9 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15