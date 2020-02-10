Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ

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Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о своём отношении к увеличению числа команд в российской Премьер-лиге.

"Нам сложно судить, это больше вопрос к руководителям. Больше матчей - это, конечно, плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику", - сказал Газинский.

В середине января большинство клубов поддержали расширение РПЛ с 16 до 18 команд. Против выступили только "Зенит" и "Спартак".

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предлагал пригласить в российский чемпионат клубы из Казахстана, Беларуси и Армении.

Не пропустите: Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски". | http://soccernews.ru
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