Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский рассказал о своём отношении к увеличению числа команд в российской Премьер-лиге.

"Нам сложно судить, это больше вопрос к руководителям. Больше матчей - это, конечно, плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику", - сказал Газинский.

В середине января большинство клубов поддержали расширение РПЛ с 16 до 18 команд. Против выступили только "Зенит" и "Спартак".

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предлагал пригласить в российский чемпионат клубы из Казахстана, Беларуси и Армении.

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