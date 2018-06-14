Газинский оценил свой дебютный гол ЧМ-2018



Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал свою игру в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

"Мечта детства - сыграть на таком турнире, хотелось просто поучаствовать в чемпионате мира. А когда он еще и домашний - это двойне приятно. Я забил первый гол на стадионе "Краснодар" и здесь. Мой гол не так важен, как результат команды. Трясло, когда выходил на поле, было волнение", - приводят слова Газинского российские СМИ.

Видео: Газинский открывает счет.

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