Газинский оценил свой дебютный гол ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал свою игру в матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0).
"Мечта детства - сыграть на таком турнире, хотелось просто поучаствовать в чемпионате мира. А когда он еще и домашний - это двойне приятно. Я забил первый гол на стадионе "Краснодар" и здесь. Мой гол не так важен, как результат команды. Трясло, когда выходил на поле, было волнение", - приводят слова Газинского российские СМИ.
Видео: Газинский открывает счет.
Не пропустите: Россия в стартовом матче чемпионата мира громит Саудовскую Аравию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Египет
|0
|0
|3
|Уругвай
|0
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Исландия
|0
|0
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0