Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский высказался о победе над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

По итогам двух матчей "Краснодар" вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

"На самом деле ожидали, что матч будет сложным. Понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели.

Может, не все получалось в атака, но на данном этапе важно было победить", - цитирует Газинского matchtv.ru

Завтра, 1 октября, в Женеве состоится жеребьевка.

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