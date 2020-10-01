Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом

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Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский высказался о победе над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

По итогам двух матчей "Краснодар" вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

"На самом деле ожидали, что матч будет сложным. Понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели.

Может, не все получалось в атака, но на данном этапе важно было победить", - цитирует Газинского matchtv.ru

Завтра, 1 октября, в Женеве состоится жеребьевка.

А еще: "Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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