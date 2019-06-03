Газинский получил травму в товарищеском матче сборной России
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский был травмирован в товарищеском матче сборной России против "Чертаново".
На данным момент, неизвестно насколько серьезна травма. На замену игроку на поле вышел Ильзат Ахметов.
На данный момент сборная России выигрывает со счетом 1:0, голом отметился нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
8 июня сборная России встретится со сборной Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.
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