Газинский получил травму в товарищеском матче сборной России

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Газинский получил травму в товарищеском матче сборной России

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский был травмирован в товарищеском матче сборной России против "Чертаново".

На данным момент, неизвестно насколько серьезна травма. На замену игроку на поле вышел Ильзат Ахметов.

На данный момент сборная России выигрывает со счетом 1:0, голом отметился нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

8 июня сборная России встретится со сборной Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

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