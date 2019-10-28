Газинский провёл тренировку с "Краснодаром" после 5 месяцев в лазарете

Теги юрий газинскийкраснодарсергей матвеев

Газинский провёл тренировку с "Краснодаром" после 5 месяцев в лазарете

В скором времени полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский может вернуться в строй.

"Сейчас Юрий тренируется с нами. Часть времени он занимается в общей группе. Правда, у него остаются определённые ограничения в тренировках. Мы его подводим к возвращению на поле, но не можем назвать точные сроки. Надеемся, это произойдёт в ближайшее время", - сказал главный тренер "быков" Сергей Матвеев.

Газинский в начале июня получил травму плечевого сустава, перенёс операцию и восстанавливается до сих пор.

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