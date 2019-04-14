Газинский провел юбилейный матч за "Краснодар" в Премьер-лиге

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский провел 150-й матч за клуб чемпионатах России.

Юбилейным для него стал матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:1). В этих встречах хавбек забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.

Всего 29-летний Газинский провел за краснодарский клуб 211 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью мячами, а также отдал 23 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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