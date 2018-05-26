Газинский рассказал об интересе "Спартака" и "Зенита"

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Газинский рассказал об интересе "Спартака" и "Зенита"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский подтвердил, что в своё время его пытались подписать московский "Спартак" и питерский "Зенит".

"Первое предложение от "Зенита" поступило достаточно рано, когда провёл в "Краснодаре" всего год или два. Тогда "быки" отказали сразу. Второе последовало ещё через год. Я особо не вникал, мне просто сказали, что есть интерес. Клубы не договорились по деньгам. А вариант со "Спартаком" был года два назад - и в том случае компромисса не нашли. Но я ни о чём не жалею. Рад, что остался в "Краснодаре" - сказал 28-летний хавбек.

Напомним, что Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года, сыграл 176 матчей и забил 7 голов.

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