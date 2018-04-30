Газинский: "С "Локомотивом" будем играть в агрессивный футбол"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против московского "Локомотива".

"У нас есть свои цели и задачи, а "Локомотив" наверняка постарается взять три очка, чтобы стать чемпионом. Соперник демонстрирует командную игру, в составе собраны достаточно квалифицированные футболисты. В первую очередь отмечу Фернандеша, он по-настоящему ведет игру. В целом "Локомотив" сбалансирован во всех линиях. Мы будем играть в агрессивный футбол, что в последних матчах мы исправно и демонстрировали", - цитирует 28-летнего хавбека "быков" СЭ.

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