Газинский: "Смолов хочет прогрессировать, играть за рубежом"



Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что его одноклубник Федор Смолов хочет попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

"Ни для кого не секрет, что Федя для нас - большая потеря, сейчас он травмирован. Касаемо реакции команды о его возможном переходе… Мое мнение таково: человек сам определяет свою судьбу, где он хочет жить, играть и так далее. Федя хочет прогрессировать, играть за рубежом.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, таких классных форвардов мало в нашей стране. Мы надеемся, что он останется хотя бы еще на сезон. А дальше принимать решение только ему", – приводят слова Газинского российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Смолов в двух последних сезонах становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро.

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