Газинский: "Выигрыш домашнего Чемпионата Мира? Не хочется делать громких заявлений"

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Газинский: "Выигрыш домашнего Чемпионата Мира? Не хочется делать громких заявлений"Полузащитник сборной России Юрий Газинский высказался о шансах своей национальной команды выиграть Чемпионат Мира 2018-го года.

"Может ли сорная выиграть домашний Чемпионат Мира? Не хочется делать громких заявлений. Нужно хорошо подготовиться, а потом продвинуться по турнирной дистанции как можно дальше", - приводит слова 28-летнего хавбека СЭ.

Напомним, сегодня ЦСКА уступил курскому "Авангарду" и вылетел из кубка России. | soccernews.ru

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