Газинский забил первый гол ЧМ-2018: сборная Россия повела в счете в игре с Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России Юрий Газинский забил первый гол Чемпионата Мира-2018. 28-летний хавбек открыл счет в матче с Саудовской Аравией на 12-й минуте.

Напомним, Радимов дал прогноз на матч Россия - Саудовская Аравия. | soccernews.ru