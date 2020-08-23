Газизов: "Болельщики сделали все, чтобы "Спартак" играл агрессивно. Это их победа"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
"Болельщики сделали все, чтобы команда играла агрессивно. Это победа болельщиков. Они верили, что команда выиграет сегодня, большое им спасибо! Команда показала хорошую игру, мы будем дальше ее улучшать.
Правда ли, что Тиль уходит в ПСВ? Он же вышел на поле, может быть, это уже другой знак? Все же может поменяться", - цитирует Газизова Sport24.
"Спартак" с 8 баллами поднялся на 2 место в турнирной таблице чемпионата России.
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|Команда
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|22
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|22
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|Краснодар
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Сочи
|23
|27
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|Уфа
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|22
|25
|12
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|Ахмат
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