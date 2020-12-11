Газизов дал оценку трансферной политике "Спартака"

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Газизов дал оценку трансферной политике "Спартака"Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своей работе во время летнего трансферного окна.

"По финансовой части - летняя кампания стала наименее затратной, если сравнивать с прошлыми. Как мне кажется, подписания Урунова, Кокорина, Мозеса принесут свои плоды. Пусть не сегодня - завтра. В целом, работа была проведена хорошая, несмотря на всемирную пандемию.

К тому же, трансферы — это не только я. Другие игроки тоже являлись важной составляющей успеха. Кого-то мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду, тем самым уменьшив нагрузку на бюджет клуба. Мы не потратили много денег и оказались на первом месте. Это очень важно.", — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.

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