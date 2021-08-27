Газизов дал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге Европы

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Газизов дал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге Европы

Фото инстаграм "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления московского "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы.

"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".

"Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Ещё раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у "Спартака" шансы? Конечно! Нужно верить и болеть за наши команды. Я думаю, "Спартак" выйдет из группы Лиги Европы", - сказал Газизов.

Функционер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года, а сейчас судится с клубом по поводу выплаты неустойки.

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