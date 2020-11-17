Газизов: "Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу результатов сборной России в матче 5-го тура Лиги наций с Турцией (2:3).

"Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.

Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору", - цитирует Газизова Sport24.

Напомним, Джикия стал капитаном сборной после того, как форварда Артема Дзюбу отстранили от матчей из-за скандального интимного видео с его участием.

А еще: Соболев необычным способом забил пенальти на тренировке сборной России | http://soccernews.ru