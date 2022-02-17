Газизов хотел бы видеть Кокорина в "Уфе"
Фото: твиттеры "Фиорентины"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов хотел бы подписать форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
"Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "фиалки" хотят избавиться от футболиста до закрытия трансферного окна в России.
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