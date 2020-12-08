Газизов и Тедеско поменялись служебными машинами
Журналист Илья Казаков сообщил, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов и главный тренер команды Доменико Тедеско теперь будут ездить на других автомобилях.
По его словам, принято решение об обмене служебными машинами между функционером и наставником "красно-белых".
Газизову достался Nissan Qashqai. Какое транспортное средство перешло к Тедеско, источник не уточняет.
Напомним, что гендиректор "Спартака" близок к уходу из клуба. Ожидается, что стороны прекратят сотрудничество после наступления зимней паузы в РПЛ.
Не пропустите: "Спартак" определился с одним из вариантов на замену Газизову. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Компания Chevrolet готова помочь "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду
-
У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных
-
Фанаты "Барселоны" освистали Роналду
Лента новостей
-
Йович выбыл на несколько недель из-за травмы
-
Каррера сказал при каком условии покинет АЕК
-
Секс-скандал стал причиной разрыва контракта Хесе Родригеса с ПСЖ
-
Мино Райола сравнил Холанда с известной картиной
-
Определена бригада арбитров на матч Лиги Европы "Динамо" Загреб — ЦСКА
-
"Челси" сделал пародию на кириллицу в анонсе матча Лиги Чемпионов
-
Газизов и Тедеско поменялись служебными машинами
-
Марио Фернандес назвал лучшего футболиста РПЛ
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за хавбека "Милана" Кессье
-
Джорджина Родригес опубликовала фото из личного самолёта Роналду
-
Алекс Крал рассказал, как приезд подруги повлиял на его игру в составе "Спартака"
-
ФНЛ провела ребрендинг
-
"Барселона" определила трансферную цель на 2022 год
-
Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены"
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Бойфренда мамы Неймара едва не зарезали в ресторане
-
Компания Chevrolet готова помочь "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду
-
У "Барселоны" худший старт за 30 лет, "Тоттенхэм" и "Милан" удерживают 1 место в своих лигах: главные итоги выходных
-
"Реал" лидирует в гонке за Камавинга
-
Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022 для сборной России