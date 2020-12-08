Газизов и Тедеско поменялись служебными машинами

Журналист Илья Казаков сообщил, что генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов и главный тренер команды Доменико Тедеско теперь будут ездить на других автомобилях.

По его словам, принято решение об обмене служебными машинами между функционером и наставником "красно-белых".

Газизову достался Nissan Qashqai. Какое транспортное средство перешло к Тедеско, источник не уточняет.

Напомним, что гендиректор "Спартака" близок к уходу из клуба. Ожидается, что стороны прекратят сотрудничество после наступления зимней паузы в РПЛ.

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