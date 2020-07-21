Газизов: "Игроки "Спартака" должны закончить чемпионат с высоко поднятой головой"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу заключительного матча РПЛ с "Рубином".
"Нас ждет заключительный матч. В любом случае, надо стараться подняться как можно выше в таблице. "Рубин" - сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.
Какая психологическая ситуация в команде после поражения от "Зенита"? Все профессионалы, это игра. Понятно, что положительных эмоций это не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше. Повреждений у ребят после игры не было, все нормально", - цитирует Газизова Sport24.
Матч "Рубин" - "Спартак" состоится завтра, 22 июля. Начало - в 19:00 (мск).
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|10
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|Тамбов
|22
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