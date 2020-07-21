Газизов: "Игроки "Спартака" должны закончить чемпионат с высоко поднятой головой"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу заключительного матча РПЛ с "Рубином".

"Нас ждет заключительный матч. В любом случае, надо стараться подняться как можно выше в таблице. "Рубин" - сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.

Какая психологическая ситуация в команде после поражения от "Зенита"? Все профессионалы, это игра. Понятно, что положительных эмоций это не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше. Повреждений у ребят после игры не было, все нормально", - цитирует Газизова Sport24.

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится завтра, 22 июля. Начало - в 19:00 (мск).

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