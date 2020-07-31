Газизов иронично отреагировал на слова Юрана о своем увольнении

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Газизов иронично отреагировал на слова Юрана о своем увольнении

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слова экс-тренера "Химок" Сергея Юрана.

Ранее Юран заявил, что его уволили из "Химок" по указанию Газизова.

"Смешно. Даже говорить об этом не хочется. Давно с Юраном не встречался. Завтра Гвардиолу уволят из "Манчестер Сити", и что? Будут говорить, что я через Зинченко уволил? Больше нечего сказать", - заявил Газизов.

Напомним, что в следующем сезоне "Химки" будут выступать в РПЛ.

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