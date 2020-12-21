Газизов контактировал с клубом РПЛ

"Сочи" провел предварительные переговоры с бывшим генеральным директором московского "Спартака" Шамилем Газизовым, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, в сочинском клубе готовы предложить Газизову также должность генерального директора.

Напомним, что Газизов получил работу в "Спартаке" летом 2020 года, но всего спустя пять месяцев был отправлен в отставку.

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