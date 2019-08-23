Газизов: "Круговой сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет"

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Газизов: "Круговой сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход игрока Данила Кругового в "Зенит".

Отметим, что до конца года 21-летний футболист будет играть за башкирский клуб.

"Пока он остается у нас - в аренде. Но по условиям договора зимой может покинуть "Уфу" и отправиться в "Зенит". Такой пункт есть. И мы с ним согласны. Круговой может сыграть против "Зенита", но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал - правильно.

Данил сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде", - сказал Газизов.

Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт. 

По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

Не пропустите: Гендиректор "Уфы" объяснил, почему Круговой перешёл в "Зенит", а не ЦСКА. | http://soccernews.ru
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