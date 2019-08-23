Газизов: "Круговой сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход игрока Данила Кругового в "Зенит".
Отметим, что до конца года 21-летний футболист будет играть за башкирский клуб.
"Пока он остается у нас - в аренде. Но по условиям договора зимой может покинуть "Уфу" и отправиться в "Зенит". Такой пункт есть. И мы с ним согласны. Круговой может сыграть против "Зенита", но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал - правильно.
Данил сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде", - сказал Газизов.
Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт.
По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2