Газизов: "Круговой сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход игрока Данила Кругового в "Зенит".

Отметим, что до конца года 21-летний футболист будет играть за башкирский клуб.

"Пока он остается у нас - в аренде. Но по условиям договора зимой может покинуть "Уфу" и отправиться в "Зенит". Такой пункт есть. И мы с ним согласны. Круговой может сыграть против "Зенита", но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал - правильно.

Данил сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде", - сказал Газизов.

Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт.

По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

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