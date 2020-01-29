Газизов: "Круговой все же продолжит выступать в "Уфе" до конца сезона"

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Газизов: "Круговой все же продолжит выступать в "Уфе" до конца сезона"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу того, что защитник Данил Круговой отправился на сбор в составе "Зенита". Об этом сообщает Sport24.

Напомним, летом 2019 года футболист перешел в петербургский клуб, заключив 5-летний контракт. До лета 2020-го защитник будет играть в аренде за уфимцев.

В декабре футболист был прооперирован в одной из финских клиник. С "Зенитом" игрок будет заниматься по индивидуальной программе.

"Официально "Зенит" не прерывал аренду Кругового. Но у них есть такое право. Думаю, Даниил все же продолжит выступать в "Уфе" до конца сезона. Но мы будем только рады, если он пригодится "Зениту" уже сейчас", - сказал Газизов.

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