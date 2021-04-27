Газизов мог зимой уйти из "Спартака" в ЦСКА

Фото: Твиттер @GazetaRu

Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов мог занять аналогичную должность в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов для Eurostavka.

После того, как функционер покинул "красно-белых" зимой с ним общались представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с предложением занять пост вместо Романа Бабаева.

Газизов отклонил предложение из-за нежелания портить отношения с Бабаевым и президентом армейцев Евгением Гинером. Вопрос о назначении Газизова в ЦСКА был отложен до лета.

В текущее время Газизов занимает пост генерального директора в "Уфе".