Газизов мог зимой уйти из "Спартака" в ЦСКА

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Газизов мог зимой уйти из "Спартака" в ЦСКАФото: Твиттер @GazetaRu 
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов мог занять аналогичную должность в ЦСКА, утверждает инсайдер Иван Карпов для Eurostavka.

После того, как функционер покинул "красно-белых" зимой с ним общались представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина с предложением занять пост вместо Романа Бабаева.

Газизов отклонил предложение из-за нежелания портить отношения с Бабаевым и президентом армейцев Евгением Гинером. Вопрос о назначении Газизова в ЦСКА был отложен до лета.

В текущее время Газизов занимает пост генерального директора в "Уфе".

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